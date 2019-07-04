Начальник Управління у справах національностей та релігій КМДА упіймався на хабарі 2 тис. дол. за реєстрацію релігійної організації. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону.

Встановлено, що чиновник у квітні 2019 р висунув громадянину України вимогу про передачу 2000 доларів за узгодження документації та подальшу реєстрацію релігійної організації в Києві.

4 липня чиновник через посередника отримав згадану суму хабара від заявника, що задокументовано негласними слідчими діями. Після цього хабарника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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"Сприяння розслідуванню корупційних дій столичного чиновника здійснював особисто Київський міський голова", - йдеться в повідомленні.

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення фігуранта від займаної посади.