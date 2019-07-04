Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук

Про рішення суду повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадянську мережу ОПОРА".

Сліпачук підкреслила, що зараз вже надруковано близько 5 млн 200 бюлетенів. Це рішення ЦВК оскаржуватиме.

"Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти ухваленого рішення, але я вам повідомляю, що ця акція спрямована на зрив виборів", - сказала Сліпачук.

26 червня ЦВК вже провела жеребкування серед партій, зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року. Всі партії отримали порядковий номер, за яким вони будуть значитися у виборчому бюлетені в день голосування 21 липня.

Порядкові номери партій можуть змінитися, ймовірно, через реєстрацію ЦВК "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

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