"Якщо я можу хоч чимось допомогти світу, людям - чому б цього не зробити? Навіть маючи тільки один палець, який у мене працює", - Дубішин розповів, як став волонтером. ВIДЕО

Антону Дубішину - 29 років. За прогнозами лікарів, він не повинен був дожити і до шести, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Бі-бі-сі".
"Мамі говорили: "Буде перша хвороба - він помре в 5 років. А потім в 10, а потім в 15 ... А мені вже 29", - розповів Антон.
Батько залишив сім'ю, коли Антону було 4. Відтоді у звичайній багатоповерхівці він живе з мамою Наталею. Їхня квартира розташована на 13 поверсі, ліфт часто не працює. Але це - не привід замикатися в чотирьох стінах, вважає Антон.
"Я пішов один проти правил, проти законів системи. Що потрібно сидіти вдома, отримувати пенсію. Мене це не влаштовує. Я не хочу сидіти вдома. Я хочу їздити, я хочу жити повноцінно. Я хочу приносити користь людям", - говорить волонтер.
Коли Антону було 14 років, він думав про те, щоб накласти на себе руки. Але не зміг завдати болю рідним людям. Тепер він розповідає про це людям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах - вихованцям дитячих колоній і клієнтам центрів реабілітації наркозалежних. У поїздках в такі установи Антона супроводжує мама.
"Ми знаємо, що потрібно допомагати. Тому у нас знаходиться енергія, знаходиться якесь прагнення йти вперед, переступати всі бар'єри і допомагати ближньому своєму", - говорить Наталя Дубішин.
Антон мріє разом із мамою доїхати аж до лінії фронту. А поки цього не сталося, часто відвідує ветеранів у Київському військовому госпіталі. Він закликає їх не впадати у відчай. А створена Антоном громадська організація "Ти - особливий" допомагає бійцям продуктовими наборами.
"Був випадок, коли була потрібна бензопила хлопцям на фронті. Щоб утеплювати бліндажі. Я купив за свою пенсію. 1300. Передав з волонтерами", - згадує Антон.
"Сенс життя - в самому житті, тому що це найбільший дар ... Як би не було важко, потрібно йти вперед, не зважаючи ні на що", - вважає Антон.