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04.07.19 20:49

Від початку доби 1 воїна поранено, 2 дістали бойові травми, зафіксовано 16 ворожих обстрілів, у т.ч. із застосуванням артилерії і мінометів, - прес-центр ОС

Від початку доби ворог 16 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Збройні формування РФ обстрілювали позиції ЗСУ із застосуванням забороненого Мінською угодою озброєння.

Від початку доби 1 воїна поранено, 2 дістали бойові травми, зафіксовано 16 ворожих обстрілів, у т.ч. із застосуванням артилерії і мінометів, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Внаслідок ворожих обстрілів 1 українського військовослужбовця поранено, двоє дістали бойові травми. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Сьогодні, 4 липня, помер від важких поранень отриманих під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка старший солдат Едуард Лобода.

3 липня озброєні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Факти вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Водяне, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Лебединське, Новогригорівка, Красногорівка, Зайцеве, Травневе, Новолуганське, Південне, Попасна, Майорське, Новгородське та Кримське.

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3 липня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 7 крадіжок, 2 шахрайства, 3 факти незаконного обігу вогнепальної зброї та 10 фактів незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі у складі збройних формувань РФ затримано й передано до правоохоронних органів 6 осіб. Виявлено 16 адміністративних правопорушень.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 19 тис. осіб і 2 300 транспортних засобів. 18 800 осіб і 2 200 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у зворотному напрямку. 29 особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування.

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