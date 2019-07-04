"Вимагаємо від влади забезпечити право громадян на волевиявлення", - партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі політсили.

У повідомленні зазначається: "До дня голосування залишилося лише сімнадцять днів. І, як повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, на сьогодні вже надруковано фактично 5,2 млн бюлетенів. Водночас, потужності комбінату "Україна" дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.

Таким чином, рішення Шостого апеляційного адмісуду фактично блокує технічне забезпечення виборчого процесу.

"Європейська Солідарність" закликає Центральну виборчу комісію оскаржити це рішення, щоб не допустити зриву парламентських виборів.

Також партія вимагає від влади забезпечити громадянам України їхнє конституційне право на вільне волевиявлення".

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