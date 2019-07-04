"Польський інститут національної памяті зберігає дуже односторонній підхід", - В'ятрович про ініціативу поляків щодо розшуку свідків "геноциду, вчиненого ОУН"

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку агентству УНН висловив директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович.

"Шкода, що і в цьому слідстві, і взагалі в оцінці польсько-українського конфлікту польський інститут національної памяті зберігає дуже односторонній підхід, говорячи лише про злочини проти польського населення і замовчуючи злочини, що були проти українського населення", - сказав він.

В'ятрович наголосив, що в польсько-українському конфлікті "злочини були з обох сторін".

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"Обидві армії здійснювали вчинки, які можуть називатися військовими злочинами, серед жертв цього конфлікту були як українці, так і поляки", - зазначив директор УІНП.

Він вважає неправильним дивитися тільки на польські жертви в цьому конфлікті.

В'ятрович повідомив, що слідство щодо польсько-українського конфлікту польський інститут національної памяті веде вже кілька років.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше комісія з розслідування злочинів проти польського народу Інституту Національної Пам'яті Польщі оголосила про пошуки постраждалих осіб і свідків "геноциду з боку ОУН-УПА".