До Києва з Харкова авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.
"У госпіталь надійшли пацієнти з різними термінами травмування. Деякі військові дістали поранення ще в 2018 році, інші - за останні тижні. Тому визначена різна тривалість лікування, необхідність у лікувальних заходах і реабілітації", - розповіли лікарі.
Військовослужбовці з важкими пораненнями, які вимагають оперативного втручання, будуть розміщені в травматологічному відділенні, а також у відділенні реанімації столичного госпіталю.
Бійців які потребують комплексної медичної реабілітації, направлять до Ірпінського військового госпіталю. Зараз йде другий етап медичної реабілітації. Перший етап лікування пройшов в Українському науково-дослідному інституті протезування, протезобудування та відновлення працездатності в Харкові.