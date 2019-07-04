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04.07.19 23:22

В Опитне, що живе без електрики на лінії розмежування привезли генератори. ФОТО

Село Опитне розташоване на лінії розмежування біля Донецького аеропорту. Через обстріли терористів його залишили майже всі жителі. Ті, хто залишилися, живуть без світла, газу і води.

В Опитне, що живе без електрики на лінії розмежування привезли генератори. ФОТО

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителям Опитного передали генератори і паливно-мастильні матеріали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в рамках робочого візиту заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін спільно з керівництвом Ясинуватської районної адміністрації з робочою поїздкою відвідали жителів селища Опитне.

Цей населений пункт розташований безпосередньо на лінії розмежування поблизу Донецького аеропорту, і через безперервне ведення бойових дій і обстрілів з боку російсько-окупаційних військ більшість жителів Опитного покинули свої будинки.

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До початку російської агресії в селі проживало близько 800 осіб, зараз залишилися тільки 38 осіб. Вся інфраструктура і домоволодіння пошкоджені або повністю зруйновані. У селищі повністю відсутня електроенергія, водопостачання, газопостачання і транспорт.

Зустріти людей на вулицях селища майже неможливо, через бойові дій вони змушені постійно ховатися в підвалах своїх будинків.

"Сьогодні ми надали жителям Опитного посильну допомогу", - зазначив заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін.

В Опитне, що живе без електрики на лінії розмежування привезли генератори 01
В Опитне, що живе без електрики на лінії розмежування привезли генератори 02
В Опитне, що живе без електрики на лінії розмежування привезли генератори 03
В Опитне, що живе без електрики на лінії розмежування привезли генератори 04

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