В Опитне, що живе без електрики на лінії розмежування привезли генератори. ФОТО

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителям Опитного передали генератори і паливно-мастильні матеріали", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні в рамках робочого візиту заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін спільно з керівництвом Ясинуватської районної адміністрації з робочою поїздкою відвідали жителів селища Опитне.
Цей населений пункт розташований безпосередньо на лінії розмежування поблизу Донецького аеропорту, і через безперервне ведення бойових дій і обстрілів з боку російсько-окупаційних військ більшість жителів Опитного покинули свої будинки.
До початку російської агресії в селі проживало близько 800 осіб, зараз залишилися тільки 38 осіб. Вся інфраструктура і домоволодіння пошкоджені або повністю зруйновані. У селищі повністю відсутня електроенергія, водопостачання, газопостачання і транспорт.
Зустріти людей на вулицях селища майже неможливо, через бойові дій вони змушені постійно ховатися в підвалах своїх будинків.
"Сьогодні ми надали жителям Опитного посильну допомогу", - зазначив заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін.