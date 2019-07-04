Двоє хлопчиків потонули на озері Світязь

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС області.

Так, повідомляється, що діти пішли купатися на озеро без нагляду батьків.

"Близько 18.30 (3 липня) на озері Світязь у Шацькому районі двоє хлопчиків віком 9 та 10 років пішли купатися в озері Світязь і не повернулися. На пошук дітей були направлені троє працівників відділення аварійно-рятувальних робіт селища Шацьк на моторному човні "Шторм-400". Вони й виявили тіла загиблих дітей, жителів Львівщини", - сказано у повідомленні.

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За словами заступника головного лікаря Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Андрія Абрамова, спочатку з води дістали одного хлопчика, потім – іншого. "Вони вже мали всі ознаки біологічної смерті, однак ми вдалися до реанімаційних заходів. Незважаючи на 40-хвилинну реанімацію, дітей врятувати не вдалося", - зазначив Абрамов.

Лікар з посиланням на батька одного з хлопчиків повідомив, що дітей не було близько години. Вони пішли купатися без відома і нагляду дорослих.

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У секторі комунікації Головного управління Нацполіції у Волинській області додали, що 35-річна та 40-річний жителі міста Самбір Львівської області приїхали на відпочинок на місцеву базу разом із 9-річними сином і племінником.

Слідчі Шацького відділення поліції за фактом смерті дітей розпочали кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.



