Україна має укласти пряму військову угоду зі США, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів. Американців і справді є з чим вітати - у них потужна економіка, сильна армія і розвинута демократія, - почав Ляшко. - Понад двісті років тому вони почали свій шлях до успіху із того, що звільнились від зовнішнього правління і визначили власні цінності та свободи".

Лідер РПЛ порівняв сторінки історії України та США, помітивши, що українцям, як і американцям, доводиться боротися за своє майбутнє.

"Українська незалежність набагато молодша і для нас цей шлях тільки починається. Як і американцям колись, нам доводиться зі зброєю в руках відстоювати своє право вирішувати, як жити. Будапештський меморандум мав захистити Україну від агресії. Але реальних кроків на нашу підтримку від країн-підписантів меморандуму ми не побачили", - зазначив Олег Ляшко.

Також Олег Ляшко зазначив, що зараз дуже гостро стоїть питання про необхідність посилення військової співпраці зі США, яке він ініціював ще в 2017 році. Саме тоді було ухвалено історичне Звернення до Конгресу США з безпеки гарантій, головною ідеєю якого є надання Україні статусу головного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США.

"Два роки тому я разом з командою розробив звернення до уряду США щодо укладення прямої двосторонньої військової угоди поза НАТО. Після ухвалення парламентом воно було направлено до США і зараз перебуває на розгляді Конгресу.

Зрозуміло, що у стані війни ми не можемо стати членами НАТО. А пряма угода зі США стане реальним інструментом для захисту України, як стала для Ізраїлю та інших країн. Сподіваюсь, найближчим часом ми укладемо цю угоду, а тоді виб’ємо агресора з Донбасу і Криму", - підсумував Ляшко.