У наступному бюджеті буде скорочено номенклатуру секретного державного оборонного замовлення, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Уже було сказано про необхідність зняття грифу "таємно" зі значної кількості позицій державного оборонного замовлення, оскільки часто за цим грифом ховаються схеми. У РНБО нещодавно було проведено нараду і вирішено, що в наступному бюджеті відбудеться скорочення за номенклатурою секретного державного оборонного замовлення", - сказав Аваков.

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Він додав, що такий крок відкриє можливість проведення конкурсних закупівель.

"Це - складова абсолютно іншої філософії", - наголосив міністр.