Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його "викрадення"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Російській службі ВВС" розповіла його донька Марія.

Колишній військовослужбовець збройних сил самопроголошеної "ДНР" Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня, після чого не зрозумілим до кінця способом був переправлений через лінію зіткнення на територію, контрольовану українською армією.

"28 червня, в День Конституції України, він був доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці, дата апеляції поки не призначена", - повідомив виданню адвокат затриманого Роман Гонтарев.

Обговорювати інші деталі справи захисник відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Донька Володимира Цемаха Марія розповіла виданню, що першою зникнення колишнього військового помітила його дружина, яка повернулася 27 червня з роботи і виявила вдома сліди крові та боротьби. Наступну добу його родичі намагалися організувати пошуки зниклого, а ввечері 28 червня отримали лист від адвоката з Києва, що наступного дня суд розгляне питання про арешт Цемаха.

Затриманому було висунуто обвинувачення за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України - "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Якщо вину Цемаха буде доведено, йому загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Поки суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до кінця серпня.

Видання пише, що операцію із затримання Цемаха українські спецслужби провели глибоко в тилу від лінії зіткнення - Сніжне розташовується за 20 км від кордону з Росією, найближча точка на лінії зіткнення - приблизно за 45 км від міста, до найближчого КПП "Майорськ", де перетинають лінію зіткнення, взагалі понад 80 км.

"Який сенс викрадати з глибокого тилу? Зі слів адвоката ми знаємо, що це зробили співробітники СБУ і що його в обхід блокпостів вивезли безпосередньо через лінію розмежування", - сказала донька затриманого.

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У телеграм-каналах, де через кілька днів після зникнення, вперше почали обговорювати можливе затримання Цемаха українськими спецслужбами, висували й інші версії. Так, донецький політолог Роман Манекін, який одним з перших розповів про можливе затримання Цемаха у своєму блозі, написав з посиланням на колишнього товариша по службі зниклого, що він "на власній машині був вивезений через один з пунктів пропусків ("Мар'їнка") на візку під виглядом паралізованого батька за підробленими документами".

Марія Цемах сказала, що пов'язує затримання свого батька з тим, що в 2014 році "він був начальником ППО" в Сніжному: ""Боїнг" тепер спробують повісити на нього. Але начальником ППО він значився з жовтня 2014 року, просто був єдиним таким фахівцем. Коли був збитий "Боїнг", він не був ключовою фігурою - звичайний військовий, просто стояв на блокпосту. Він вийшов воювати, як і всі прихильники мирного життя на нашій землі".

Донька затриманого вважає, що українським спецслужбам було відомо про те, що її батько очолював ППО у Сніжному в 2014 році, але вони не знали, що він, як каже Цемах, не мав до них жодного стосунку в липні, коли було збито рейс MH-17.

На сайті "Миротворець", де збираються особисті дані на учасників бойових дій з боку "ДНР", про Цемаха сказано, що він "брав активну участь у бойових діях влітку-восени 2014 року, очолював підрозділ ЗУ-23, сформований у місті Сніжне" (ЗУ-23 - радянська зенітна установка, що застосовується проти піхоти, авіації та легкоброньованої бронетехніки).

Як випливає із записів у військовому квитку Володимира Цемаха, 23 жовтня 2014 року "міністерством оборони "ДНР"" йому було присвоєно звання полковник, на той момент він уже обіймав посаду "начальника протиповітряної оборони бригади".

У березні 2015 року Цемаха звільнено і направлено на облік до військового комісаріату Донецька. У березні 2017 року призначено "заступником командира батальйону військової частини 08819", але незабаром достроково звільнено в запас за віком. 4 липня Цемаху виповнилося 58 років.

Донька Цемаха каже, що вони обговорювали з батьком трагедію МН-17: "Він розповідав, що дуже дивно все сталося. Обговорювали, під яким кутом він падав, скільки пролетів. Хлопці говорили, що ситуація дуже складна".

При цьому, за словами Цемах, її батько ніколи не боявся, що до нього може з'явитися якийсь інтерес з боку спецслужб України у зв'язку із катастрофою "Боїнга". Після участі в бойових діях її батько, ветеран афганської війни, повернувся до мирного життя, запевняє вона. За її словами, Цемах працював викладачем фізкультури в міському технікумі.

Операцію було проведено через тиждень після того, як Міжнародна слідча група вперше офіційно назвала імена чотирьох осіб, підозрюваних у причетності до катастрофи "Боїнга".

На думку розслідувачів, до катастрофи "Боїнга" можуть бути причетні: колишній "міністр оборони" "ДНР" Ігор Стрєлков, відставний офіцер ГРУ збройних сил Росії Сергій Дубинський, підполковник запасу ПДВ збройних сил Росії Олег Пулатов та громадянин України, командир розвідпідрозділу "ГРУ" "ДНР" Леонід Харченко.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.