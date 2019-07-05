Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його зовнішня політика протягом наступних 5 років, - посол Шевченко

Таку думку висловив посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конференцію щодо реформ неможливо відірвати від візиту Зеленського. У нас вийшло "два в одному", тому велика цінність цієї конференції в тому, що вона стала першою осмисленою нагодою для Президента та нової команди заявити свої нові пріоритети у сфері технічної допомоги, залучення іноземних інвесторів тощо", - сказав Шевченко.

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На його переконання, Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його політика протягом наступних 5 років. "Навряд це можна назвати цілісною комплексною картиною, але всі правильні сигнали були надіслані: і до інвесторів, і до наших друзів із донорської спільноти, і до партнерів по політичній підтримці. Словом, це була презентація бачення нової команди в Києві", - підсумував посол.