"Мені завжди сумно через продовження санкцій проти РФ", - прем'єр Конте запевнив Путіна, що працює над скасуванням санкцій ЄС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Щоразу, коли ми наближаємося до терміну завершення санкцій, мені завжди сумно, тому що продовження санкцій - це не та мета, яку я бажаю собі, Італії і російським друзям", - сказав Джузеппе Конте в четвер на пресконференції за підсумками російсько-італійських переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", прем'єр-міністр Конте після зустрічі з Путіним в Римі заявив, що Італія працює над скасуванням європейських санкцій проти Росії. Також він зазначив, що РФ може відігравати ключову роль у вирішенні регіональних конфліктів.

"Ми вважаємо, що Москва є неминучим гравцем для пошуку вирішення основних регіональних криз. Ми погодилися з президентом Путіним, що ці рішення повинні бути політичними, аби бути стійкими", - додав він.

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Говорячи про війну на Сході України, Путін сказав, що уся відповідальність за вирішення конфлікту лежить на Україні. Цю заяву Конте м’яко заперечив.

"Коли президент Путін, мій друг Володимир, каже, що не все залежить від Росії, він надто скромний. Правда в тому, що Росія може зіграти важливу роль у вирішенні цієї суперечки", - сказав він.

Нагадаємо, Президент Росії в четвер прибув до Риму. Представники української діаспори влаштували протест проти візиту Путіна до Італії. Маніфестація відбулася на площі Бокка делла Веріті в історичному центрі Рима.