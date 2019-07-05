Речниця МЗС РФ Захарова допустила можливість повернення в Україну полонених моряків до рішення "суду"

Про це заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, відповідаючи на запитання УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"У ній (у ноті МЗС Росії. - Ред.) чітко говорилося про те, що в російському законодавстві існують відповідні механізми, які українська сторона може задіяти для звільнення не від відповідальності, а з-під варти під письмові гарантії української сторони для кожного з двадцяти чотирьох моряків участі в досудових засіданнях і судовому процесі", - сказала Захарова.

"Про жодне обмеження перебування їх лише на території Росії в ноті не йшлося. Матеріали на цю тему українських блогерів або, як вони себе називають, оглядачів, які я бачила, вважаю просто спекулятивними", - підкреслила вона.

За її словами, в ноті чітко сказано про наявність відповідних інструментів у російському законодавстві. "Хотіла б підкреслити, що ми отримали від України офіційну відмову від обговорення цієї теми в принципі", - сказала Захарова.

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Відповідаючи на запитання, чи було коригування позиції України після заяв президента України Володимира Зеленського, Захарова підкреслила, що з 26 червня після отримання від України офіційної відмови, яка також супроводжувалася публічною заявою по лінії міністерства закордонних справ України, від обговорення російської дипломатичної ноти, жодних інших нот, пропозицій, заяв від Києва не надходило, так само, як і не робилися спроби обговорення цієї теми.

"Я хочу, щоб усі це чітко зафіксували. Сьогодні ми маємо лише офіційну відмову української сторони від обговорень в принципі тієї самої ноти, тих положень, які в ній містилися і були направлені дипломатичними каналами до Києва", - сказала вона.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.