Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління

Відповідні укази №478/2019, №479/2019 опубліковано на сайті глави держави.
Також Зеленський перед призначенням заступником голови СБУ звільнив Карпенка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.
Крім того, Зеленський призначив Богдана Тиводара начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України.
Тиводар 1970 року народження, військову службу в органах СБУ розпочав 1996 року. У 2007 році обійняв посаду заступника начальника управління СБУ в Закарпатській області, а в 2008-2009 роках очолював управління. Після цього він кілька років обіймав посаду офіцера чинного резерву управління СБУ у Львівській області в органах державної влади.
У 2014 році Тиводар обійняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України і перебував на цій посаді до теперішнього часу.
До цього призначення Карпенко обіймав посаду начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, а Дублик - посаду начальника одного з департаментів СБУ.