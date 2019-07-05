Зеленський нагородив 10 поліцейських

Відповідний указ №476/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Національної поліції України".

Правоохоронців, зокрема, нагороджено орденом за "За мужність" III ступеня та медалями "За бездоганну службу", "За працю і звитягу" та "За врятоване життя".

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Далі наводимо повний список нагороджених:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

НАГОРНЯКА Ростислава Михайловича - старшого лейтенанта поліції

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня

БЕРЕЖНОГО Євгена Петровича - майора поліції

ОЛЕКСЮКА Дмитра Васильовича - майора поліції

СТРОГУША Романа Івановича - підполковника поліції

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

БЕРВЕНА В’ячеслава Леонідовича - капітана поліції

БУДІКА Ігоря Миколайовича - капітана поліції

КУЧЕРЕНКА Сергія Володимировича - старшого лейтенанта поліції

МАРЧУКА Максима Миколайовича - старшого лейтенанта поліції

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

КУРАКА Тимура Івановича - сержанта поліції

НЕДОШОВЕНКА Олександра Вікторовича - капітана поліції.