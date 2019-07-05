Зеленський нагородив 10 поліцейських

Відповідний указ №476/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Національної поліції України".
Правоохоронців, зокрема, нагороджено орденом за "За мужність" III ступеня та медалями "За бездоганну службу", "За працю і звитягу" та "За врятоване життя".
Далі наводимо повний список нагороджених:
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
НАГОРНЯКА Ростислава Михайловича - старшого лейтенанта поліції
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня
БЕРЕЖНОГО Євгена Петровича - майора поліції
ОЛЕКСЮКА Дмитра Васильовича - майора поліції
СТРОГУША Романа Івановича - підполковника поліції
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
БЕРВЕНА В’ячеслава Леонідовича - капітана поліції
БУДІКА Ігоря Миколайовича - капітана поліції
КУЧЕРЕНКА Сергія Володимировича - старшого лейтенанта поліції
МАРЧУКА Максима Миколайовича - старшого лейтенанта поліції
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
КУРАКА Тимура Івановича - сержанта поліції
НЕДОШОВЕНКА Олександра Вікторовича - капітана поліції.