В Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику, - Зеленський

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу та ділових кіл у канадському Торонто, повідомляють Українські новини з посиланням на "Главком".

"В Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику. Ми маємо намір їх покращувати за рахунок спрощення бюрократичних процедур та посилення захисту ваших інвестицій. Ми думаємо про майбутнє, тому зелена енергетика стане одним із ключових секторів для нашої економіки в найближчі роки", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії". Закон передбачає впровадження "зелених" аукціонів з 2020 року і обов'язкову участь у них інвесторів сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанцій потужністю понад 5 МВт.

За впровадження в Україні зелених аукціонів активно виступали міжнародні партнери. За їхніми словами, нова система стимулювання відновлюваної енергетики дозволить залучили значні інвестиції в галузь.

Нагадаємо, Зеленський провів перші зустрічі в рамках поїздки до Канади.