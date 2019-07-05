Економіка України зростає 14 кварталів поспіль, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН, про це повідомила очільниця Мінфіну Оксана Маркарова, виступаючи на Третій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувалася в Торонто (Канада) 2-4 липня.

"Не можна досягти реальних результатів без бажання змінюватися. З 2014 року ми не просто механічно рухаємося шляхом реформ, ми системно перетворюємо Україну. Наша економіка зростає вже 14 кварталів поспіль, а зважена фіскальна політика дозволила в 2018 році знизити показник співвідношення держборгу до ВВП до 52,3%", - сказала вона.

У повідомленні також зазначається, що уряду вдалося знизити показник ухилення від сплати податків завдяки успішній реформі Державної фіскальної служби, а середньострокове планування дозволило вести зважену фіскальну, бюджетну та боргову політику.

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Ці чинники, за словами Маркарової, створюють сприятливі умови для залучення інвестицій у нашу країну.

"Україна - це стабільний, безпечний і передбачуваний ринок, який розвивається і в який слід вкладати кошти. Ми робимо все, щоб забезпечити рівні права для всіх гравців ринку... Все це на тлі поліпшення макроекономічних показників створює сприятливі умови для залучення інвестицій у країну", - зазначила голова Мінфіну.

За даними Державної служби статистики, зростання реального ВВП України в 2018 році прискорилося до 3,3% із 2,5% у 2017 році та стало максимальним за останні 7 років. Державний бюджет України на 2019 рік заснований на макроекономічному прогнозі уряду зі зростанням реального ВВП на 3%.