Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій

"Пане Зеленський, інформую Вас, що Ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК. Зараз Ви можете його тільки підписати. Якщо він буде ветований, це буде порушенням закону", - сказав спікер на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що, згідно зі ст.94 Конституції України, президент має 15 днів після отримання закону, щоб підписати його або повернути до Верховної Ради зі своїми вмотивованими пропозиціями для повторного розгляду.

Парубій нагадав, що цей термін для закону про ТСК закінчився 27 червня.

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"Тому закон, згідно з Конституцією України, вважається затвердженим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений", - заявив спікер Ради.

Він також повідомив, що в п'ятницю направить офіційний лист президенту України з вимогою негайно підписати закон України про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

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Парубій раніше вже кілька разів закликав главу держави поінформувати про долю переданого йому на підпис закону.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

Як повідомлялося, новий закон передбачає, як працюватиме ТСК під час процедури імпічменту президента.