ЦВК: На парламентських виборах не створюватимуть спецдільниці для військових на Донбасі

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав член Центральної виборчої комісії Леонтій Шипілов, передає Цензор.НЕТ.

"На цих (парламентських. - Ред.) виборах, на відміну від виборів президента України, не створювалися спеціальні дільниці для голосування військових на лінії розмежування", - заявив він.

За словами Шипілова, під час президентських виборів ця можливість була надана - за поданням Міністерства оборони була створена система спеціальних дільниць по лінії фронту.

Водночас, за словами члена ЦВК, на парламентських виборах такої можливості законом не передбачено.

"Більше того, ми подавали законопроект, щоб це питання врегулювати і надати таку можливість, але, на жаль, він не був розглянутий. Тому військові (якщо зможуть) голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях у населених пунктах", - сказав Шипілов.

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