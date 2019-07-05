ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк

Про це повідомив Укрінформу начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурор направив до суду клопотання про арешт усього наявного майна експрезидента Віктора Ющенка", - сказав він.

Горбатюк додав, що наразі судове засідання з розгляду цієї справи ще не призначено.

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Нагадаємо, Ющенка у справі Межигір'я підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн. Адвокат Ющенка зі свого боку заявив, що ці підозри: "Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість".