Цемах справді був начальником служби ППО в Сніжному в липні-серпні 2014 року, - російський терорист Гіркін

Про це Гіркін написав на своїй сторінці в соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, "Борисович" був начальником служби ППО в м. Сніжне в липні-серпні 2014 року (до цього він був командиром розрахунків мобільних установок "ЗУ-23-2" в Семенівці і на цій посаді відзначився)", - повідомив Гіркін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його "викрадення"

Нагадаємо, донька Цемаха стверджує, що начальником ППО її батько "значився із жовтня 2014 року".

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.