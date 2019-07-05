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05.07.19 11:41

Цемах справді був начальником служби ППО в Сніжному в липні-серпні 2014 року, - російський терорист Гіркін

Полковник ФСБ Ігор Гіркін, який командував донецькими найманцями в 2014 році, підтвердив, що затриманий СБУ учасник війни проти України підполковник Володимир Цемах у липні 2014-го був командиром служби ППО в м. Сніжне.

Цемах справді був начальником служби ППО в Сніжному в липні-серпні 2014 року, - російський терорист Гіркін

Про це Гіркін написав на своїй сторінці в соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, "Борисович" був начальником служби ППО в м. Сніжне в липні-серпні 2014 року (до цього він був командиром розрахунків мобільних установок "ЗУ-23-2" в Семенівці і на цій посаді відзначився)", - повідомив Гіркін.

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Нагадаємо, донька Цемаха стверджує, що начальником ППО її батько "значився із жовтня 2014 року".

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Цемах справді був начальником служби ППО в Сніжному в липні-серпні 2014 року, - російський терорист Гіркін 01

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