Під час політичної відпустки Клімкіна МЗС керуватиме Зеркаль, а під час її закордонного відрядження - Божок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили в пресслужбі відомства в п'ятницю вранці.

"Планується, що на час перебування міністра Клімкіна у відпустці керівництво МЗС буде покладено на заступника міністра з питань європейської інтеграції Зеркаль. Під час закордонного відрядження Зеркаль із 3 по 5 липня керівництво МЗС здійснюватиме заступник міністра Божок", - йдеться з повідомленні.

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1 липня міністр закордонних справ України Клімкін заявив, що йде в політичну відпустку із 3 липня.