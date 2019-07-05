"З 5 липня складаю із себе повноваження голови Ради суддів", - Ткачук збирається на конкурс судді КСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

"Після минулого засідання я прийняв рішення балотуватися на посаду судді Конституційного Суду України. І частина колег почала думати, як бути, адже РСУ розглядає питання щодо кандидатів у КСУ. Дійсно, я думаю, що питання в цьому є. І було б дуже дивно, якби я тут головував та думав про те, як допустити себе до КСУ. Крім того, в судовій спільноті з’явилася хибна думка, що РСУ це не цільний орган, а я більше займаюся вирішенням проблем з Вадимом Олексійовичем (з заступником голови РСУ В. Бутенко, — прим.ред.). Це неправда", - сказав він.

"Отже, з 5 липня до завершення конкурсу на посаду судді КСУ утримуюсь від виконання завдань РСУ, участі у засіданнях РСУ, складаю з себе повноваження голови РСУ", — додав він.

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"Після того, як конкурс до КСУ завершиться, я із задоволенням буду брати участь у засіданнях РСУ", — зазначив Олег Ткачук.

Нагадаємо, що раніше Голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського на суддів. З Адміністрації президента главам судів надходили телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів членам зірвати засідання Ради суддів.