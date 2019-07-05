Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією

Відповідні укази глави держави №№484/2019-486/2019 від 5 липня опубліковано в п'ятницю на його офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) - державного уповноваженого.
Також указом президента Валерія Полюховича звільнено з посади державного уповноваженого АМКУ.
Крім того, Зеленський звільнив Агію Загребельську з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, яка активно виступала проти гральної мафії.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Загребельською: "Своїми ухвалами суди блокують наші розслідування. А громадяни платять зайві кошти, за рахунок яких монополісти отримують надприбутки".