Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією

Відповідні укази глави держави №№484/2019-486/2019 від 5 липня опубліковано в п'ятницю на його офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) - державного уповноваженого.

Також указом президента Валерія Полюховича звільнено з посади державного уповноваженого АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд блокує розслідування монопольної схеми пропуску в Одеський порт, дозволяючи приватній фірмі брати $17 з кожної фури, - держуповноважена АМКУ Загребельська

Крім того, Зеленський звільнив Агію Загребельську з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, яка активно виступала проти гральної мафії.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Загребельською: "Своїми ухвалами суди блокують наші розслідування. А громадяни платять зайві кошти, за рахунок яких монополісти отримують надприбутки".