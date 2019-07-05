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05.07.19 11:59

Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України (АМКУ) - Андрія Вовка, Валерія Полюховича та Агію Загребельську.

Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією

Відповідні укази глави держави №№484/2019-486/2019 від 5 липня опубліковано в п'ятницю на його офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) - державного уповноваженого.

Також указом президента Валерія Полюховича звільнено з посади державного уповноваженого АМКУ.

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Крім того, Зеленський звільнив Агію Загребельську з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, яка активно виступала проти гральної мафії.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Загребельською: "Своїми ухвалами суди блокують наші розслідування. А громадяни платять зайві кошти, за рахунок яких монополісти отримують надприбутки".

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