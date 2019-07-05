Поліцейського, який торгував амфетаміном, затримано в Луцьку, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що майор поліції реалізовував амфетамін на території обласного центру. Співробітники СБУ задокументували два факти збуту зловмисником психотропів.

"Правоохоронці затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Луцька під час реалізації чергової партії амфетаміну", - йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили в помешканні фігуранта провадження психотропні речовини.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Нині тривають невідкладні слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 КК України.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності поліцейського проводилися спільно з ДБР, підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.









