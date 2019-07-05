У разі пережеребкування буде неможливо своєчасно надрукувати потрібну кількість бюлетенів і доставити їх на дільниці, - ЦВК

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

ЦВК зазначає, що нею відповідно до частини четвертої статті 80 названого Закону в межах установленої імперативної вимоги стосовно строку проведення жеребкування (не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування) 26 червня, тобто в останній день такого строку, було проведено жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування з виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

З урахуванням проведеного жеребкування, в якому взяли участь усі політичні партії, кандидати в народні депутати від яких на той час були зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, постановою ЦВК від 26 червня 2019 року № 1345 було затверджено форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в ЗБВО. Вказана постанова в судовому порядку в установлений процесуальним законом строк не була оскаржена і є чинною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук

На виконання судового рішення з урахуванням результатів обговорення ситуації на нараді членів Комісії за участі уповноважених представників політичних партій у ЦВК з правом дорадчого голосу – суб'єктів виборчого процесу, довірених осіб, кандидатів у народні депутати України Комісія 30 червня 2019 року своєю постановою № 1383 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 червня 2019 року № 1345" включила до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 позицію щодо Політичної партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" під № 22. При прийнятті цього рішення Комісія керувалася також положенням Закону України "Про вибори народних депутатів України", яке встановлює припинювальний строк для проведення жеребкування, а саме – до затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня, тобто не пізніше 26 червня 2019 року, та не передбачає можливості його поновлення.

ЦВК не погоджується з вказаним рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду.

"Забезпечення прав одного суб'єкта виборчого процесу не може мати наслідком порушення прав та законних інтересів інших суб’єктів виборчого процесу та законного перебігу виборчого процесу в цілому як реалізації права виборців на вільне волевиявлення. Конституційний Суд України неодноразово застосовував принцип пропорційності, наприклад, у Рішенні від 25 січня 2012 року №3-рп/2012 (справа № 1-11/2012), де зазначив, що одним із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який, зокрема, означає, що заходи повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею. ЦВК з огляду на неурегульованість Законом ситуації та виходячи із визначальних принципів дійсного демократичного виборчого процесу, зважила всі правові ризики та керувалася принципом дотримання "справедливого балансу" і забезпечення права виборців на вільне і усвідомлене волевиявлення", - пояснили в ЦМК

Також дивіться: Вимога до ЦВК передрукувати бюлетені може зірвати вибори, - Разумков. ВIДЕО

Комісія наголошувала, що включення до виборчого бюлетеня Політичної партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" під № 22 давало змогу забезпечити повноцінну реалізацію цією політичною партією, а також кандидатами в народні депутати України, включеними до виборчого списку цієї партії, прав та можливостей щодо участі у виборчому процесі та не порушувало прав та інтересів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, а також інших суб’єктів та учасників виборчого процесу.

ЦВК повідомляє, що в разі необхідності проведення нового жеребкування наслідком буде неможливість вчасного друку необхідної кількості бюлетенів Державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" та забезпечення їх доставки для проведення голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.