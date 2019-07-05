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05.07.19 12:35

"Герої загинули недарма: Україна буде єдиною", - Зеленський про смерть військовослужбовців ЗСУ Жукова і Лободи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загибель двох військовослужбовців ЗСУ - солдата Олега Жукова і старшого солдата Едуарда Лободи - за минулу добу не була марною, оскільки Україна, без сумнівів, буде єдиною.

"Герої загинули недарма: Україна буде єдиною", - Зеленський про смерть військовослужбовців ЗСУ Жукова і Лободи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента у Twitter.

"За останню добу Україна втратила двох захисників – солдата Олега Жукова та старшого солдата Едуарда Лободу. Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів!" - йдеться в повідомленні президента.

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Нагадаємо, раніше в пресцентрі ОС у п'ятницю вранці повідомили, що за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, троє - дістали поранення і ще троє - бойові травми.

4 липня в Командуванні ООС повідомили, що від важких поранень, яких він зазнав під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка, помер військовослужбовець ЗСУ, старший солдат Едуард Лобода.

Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, - Зеленський про смерть військовослужбовців ЗСУ Жукова і Лободи 01

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