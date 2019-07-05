"Я повністю заперечую всі помилкові заяви, зроблені колишнім губернатором Ріо", - Бубка відреагував на звинувачення в корупції

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я повністю заперечую всі помилкові заяви, зроблені колишнім губернатором Ріо, якого зараз чекає тривале ув'язнення через корупцію. Мої адвокати використовують всі правові інструменти, щоб спростувати звинувачення і захистити мої права", - коментує ситуацію Бубка.

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"Пан Діак ніколи не зв'язувався зі мною з приводу виборів столиці Олімпійських ігор 2016 року. Мої адвокати написали пану Діаку і попросили його пояснити звинувачення пана Кабрала, який у своїх заявах помилково стверджує, що пан Діак міг отримати мій голос", - написав Бубка.

Нагадаємо, що раніше ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал у бразильському суді заявив, що за підтримку заявки міста при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 почесний член Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка нібито міг отримати від нього хабар.