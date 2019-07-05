Кандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов

Про це повідомляє юрист, ветеран АТО Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Саньок ще виявляється і шанувальник рашки. І не тільки досі тусується ВКонтакте, а регулярно туди їздить!" - зазначає Маслов.

Крім того він вважає, що Куницький "нічого в своєму житті не створив, крім сумнівної хамовитої попси "Дорожній контроль", де він вчить бидло, як безкарно порушувати ПДР".

Читайте також: Вісім кандидатів у народні депутати знялися з виборів, - ЦВК

Раніше народний депутат України Андрій Денисенко вже заявляв про те, що кандидат від "Слуги народи" Олександр Куницький має громадянство Ізраїлю і часто відвідує Росію.

Сам Олександр Куницький громадянство Ізраїлю спростовує. Крім того, він стверджує, що його основна мета на окрузі "не просто допомогти людям і зробити їх життя простіше і краще", але і не допустити до влади Грановського (екснардеп БПП) і Кірша ("Народний фронт").

Читайте на "Цензор.НЕТ": За списком "Слуги народу" йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - "Схеми". ФОТО

Як відомо, по 169 округу балотується народний депутат Олександр Грановський, який був одним з найближчих соратників Порошенка. Після президентських виборів відбулася зустріч Грановського з олігархом Ігорем Коломойським, який підтримує чинного президента Володимира Зеленського. ЗМІ також повідомляли про те, що сам Грановський має румунський паспорт.