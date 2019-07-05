"Звільнення Загребельської з АМКУ означає, що з олігархами будуть "домовлятися", - Шалайський

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор "Наших грошей" Олексій Шалайський, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську. Людину, яка останні роки часом була прапором здорових сил Антимонопольного комітету. Яку ненавиділи і Третьяков із силовиками (ігрові автомати), і Ахметов (енергетика), і Коломойський (АЗС), і поплічники Труханова (Одеський порт – Євротермінал). Та багато хто. До вищого керівництва АМКУ у президента питань не виникло. Бо у вищеозначених представників "бізнес-еліти" проблем з цим не було жодних. Ну, що ж. Яскравий сигнал, що монополії в Україні будуть лише міцніти, а з олігархами "будемо домовлятись", а не поступати з ними як в цивілізованих країнах. І красти будуть продовжувати не тільки з бюджету, а й з кишень громадян напряму. Відома російська формула: "Люди - это новая нефть". PS. Побажаю Загребельській відновити сили, відпочити і не випадати з обойми. Вона Україні ще потрібна. А ці "хлопці" невдовзі теж підуть вітром", - заявив він.

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Сама Загребельська прокоментувала своє звільнення так: "Про те, що президент України підписав Указ про моє звільнення дізналася 15 хвилин тому від журналіста. До цього часу була на роботі, в колегії, ухвалювала рішення. Заяв про звільнення за власним бажанням не писала. Причини звільнення мені не відомі. Є кілька версій, хто і яким чином зміг внести свій "внесок" у недоторканність окремих монополістів. Але про це обов'язково розповім вам пізніше. Зараз потрібно зібрати речі й усвідомити те, що сталося".

Раніше Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією.



