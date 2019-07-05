Гройсман - Нефьодову: "Сьогодні ти отримуєш квиток зі мною на війну з тіньовиками"

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Гройсман заявив на засіданні уряду 5 липня.

"Сьогодні, слава Богу, апеляційним судом розблоковано конкурс, конкурс завершено, оголошено переможця, і я радий, що ним став Максим Нефьодов. Я хочу сказати, Максиме, що фактично сьогодні ти отримуєш квиток разом зі мною на війну з тіньовиками. Це величезний виклик, але я радий, якщо ти погодився взяти на себе цю відповідальність. І хочу тобі сказати, що так, як я підтримував і впровадження prozorro, і дерегуляцію, точно так я буду абсолютно повністю підтримувати твою діяльність і команду, яку ти сформуєш. Але мені потрібен результат. Білий бізнес має працювати з космічною швидкістю, а всі тіньові схеми мусять бути ліквідовані на системному рівні", - сказав прем'єр-міністр.

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Нагадаємо, 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду глави нової Державної митної служби. Конкурсна комісія вирішила рекомендувати уряду призначити на посаду керівника служби Максима Нефьодова.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову та митну служби і повідомив про намір провести конкурс на керівників нових відомств.