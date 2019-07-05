Від початку доби найманці РФ 10 разів обстріляли позиції ОС: поранено українського воїна, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 10 прицільних обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил ворог вів обстріли наших позицій 5 разів. О 05.05 ранку противник розпочав мінометний обстріл захисників Кримського. З напрямку від смт Слов’яносербськ окупанти випустили 7 мін калібру 82 мм. Окрім цього, від окупованого смт Донецький після 05.00 ранку ворог вів обстріли з ПТРК та гранатометів по наших оборонцях Новотошківського. З 06.30 до 07.10 ранку окупанти двічі від селища Доломітне вели обстріли захисників Новолуганського. Загалом тут противник випустив близько 20 мін калібру 82 мм та вів вогонь з озброєння БМП. Окрім цього, від окупованого міста Первомайськ ворог випустив загалом 19 мін, переважно 120-го калібру по нашим оборонцям Золотого-4", - йдеться в повідомленні.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил з 02.15 ночі по захисниках Водяного від окупованого села Ужівка вів вогонь ворожий снайпер. Застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог порушував режим тиші поблизу н.п. Богданівка та Миколаївка, з гранатометів — в районі Новотроїцького. З 11.40 протягом 20 хвилин окупанти випустили 9 мін калібру 120 мм по наших захисниках Широкиного. Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії, придушуючи ворожу збройну активність черговими вогневими засобами, та неухильно дотримуючись Мінських угод. За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби один наш захисник отримав поранення. Його евакуйовано до військового госпіталю", - додали в міністерстві.