Терориста Чингіза, що служив під керівництвом ліквідованого Гіві, засуджено до 8 років в'язниці

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, 4 липня Голопристанський районний суд Херсонської області визнав бойовика винним в участі в терористичній організації і засудив його до восьми років ув'язнення.

13 квітня ексбойовика затримали на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом. Державна прикордонна служба України писала, що затриманий в 2014 році протягом двох місяців працював водієм одного з "комендантів" у Луганській області. Згодом був учасником батальйону бойовиків під назвою "Сомалі", де, отримавши позивний Чингіз і маючи відповідний досвід, отримав завдання займатися підготовкою особового складу для несення служби на контрольно-пропускних пунктах угруповань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний суд відпустив під заставу в 570 тис. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко

За даними українських правоохоронців, потім Чингіз працював в Алчевську охоронцем, а згодом - в столиці Росії Москві. Його затримали, коли він їхав до Києва для пошуку роботи.