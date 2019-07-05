Гройсман пропонує звільнити керівників "Нафтогазу" та інших держкомпаній, якщо вони не відкличуть позови проти держави

Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

""Нафтогаз" та ще деякі державні компанії вирішили, що їм не потрібно платити дивіденди державі. "Нафтогаз" подав до адміністративного суду позов проти держави. Державне підприємство проти держави. Це нонсенс. Це вже не перший суд, де "Нафтогаз" намагається поставити ультиматуми державі" , - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що Кабмін звільнить керівника "Нафтогазу", якщо позови не відкличуть до середи.

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"Я вважаю, що сьогодні потрібно ухвалити протокольне рішення уряду, направити його Наглядовій раді, щоб до середи вони відкликали всі свої позови щодо держави. Тому що держава є їхнім власником. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную ухвалити протокольне рішення уряду і доручити міністерству, в координації яких є компанії "Нафтогаз" і кілька інших компаній, внести пропозицію про звільнення таких керівників", - заявив Гройсман.