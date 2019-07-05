У сміттєвому баку в Лондоні знайшли тисячі секретних документів з лабораторії, де досліджували отруту "Новачок", - Daily Star

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Daily Star.

"Секретні файли щодо безпекових процедур у дуже засекреченій хімічній лабораторії Британії були знайдені у сміттєвому баку в Лондоні", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про тисячі сторінок, які містять персональну інформацію про працівників лабораторії, зокрема деталі про зброю охоронців та паролі до комп'ютерів.

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Інформація охоплює період від початку 1980-х по 2017 рік.

На думку експертів у галузі ровідки, такі документи є "справжньою мрією" для терористів у світі.

У Міністерстві оборони Великої Британії вже розпочали службову перевірку у зв'язку з інцидентом.

Британська лабораторія Портон-Даун є одним із найбільш засекречених військових об'єктів у світі. На початку своєї роботи вона досліджувала хімічну зрою, яка була задіяна під час Першої світової війни.

Торік у лабораторії ідентифікували нервово-паралічну речовину "Новачок", яку використали під час отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.