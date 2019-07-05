Кабмін затвердив програму розвитку доріг місцевого значення до 2024 року

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на засіданні уряду 5 липня сказав виконувач обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак.

"Сьогодні я представляю додаткову стратегію розвитку доріг територіального значення на 2020-2024 роки, яка стане логічним доповненням до стратегії 2018-2020 років. Територіальні дороги становлять майже половину доріг місцевого значення - понад 46%. Це 22 тис. км доріг. Більшість цих доріг побудовані в 70-х роках минулого століття - і відтоді їхній ремонт не проводили", - сказав Новак.

Він зазначив, що для будівництва таких доріг буде застосована нова технологія з використанням бетону і промислових відходів - це потребує змін до ДБН. Там, де ситуація дозволяє, буде виконано поточний ремонт - це близько 15% доріг територіального значення.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі журналістам після засідання уряду зазначив, що уряд припускає, що новий парламент у бюджеті наступного року проголосує за цю стратегію.

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"Уряд припускає, що в бюджеті наступного року новий парламент має за це проголосувати, де дорожній фонд, який має 100% надходжень від активів на пальне, також матиме додаткове фінансування в розмірі 10 млрд грн на будівництво територіальних доріг. Їх загалом 25 тис. кілометрів по всій країні. З них 10 тис. можна відремонтувати з таким фінансуванням, 10 млд грн на рік з державного бюджету протягом п'яти років", - зазначив міністр.

Також він закликав місцеву владу співфінансувати ремонт доріг.