"США приєднуються до закликів ОБСЄ звільнити ув'язненого кореспондента Асєєва", - Кеміан

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми приєднуємося до Вас і Ваших закликів до Росії та її маріонеток на Донбасі щодо звільнення ув’язненого кореспондента Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Станіслава Асєєва, який понад два роки перебуває за гратами на незаконних підставах", - заявив американський дипломат у відповідь на звіт представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.

Заступник голови місії США при ОБСЄ наголосив, що ситуація зі свободою вираження поглядів у окупованому Росією Криму та на підконтрольній Росії території східної України є жахливою.

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Як повідомлялося, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання закликав представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра збільшити зусилля зі сприяння звільнення незаконно утримуваних російською владою українських журналістів Романа Сущенка та Станіслава Асєєва, а також кінорежисера Олега Сенцова.

Раніше міжнародна коаліція One Free Press включила справу українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва, якого з червня 2017 утримують російські бойовиками з "ДНР" у Донецьку за підозрою у "шпигунстві", до переліку 10 "найтерміновіших".

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проекту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєвим, який публікувався під псевдонімом Станіслав Васін, перервався 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.