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05.07.19 15:52

Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності". ВIДЕО

Сім'я новопризначеного глави Донецької ОДА Павла Кириленка проживає на окупованій території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час представлення нового голови ОДА в Краматорську.

"Я розумію, що йому не зручно про це говорити... Дуже важлива ситуація - ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми маємо це пам'ятати. У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат... Що стосується брата - для Паші це "болюче" питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати. Ну, з братом людина не розмовляє через політичні розбіжності", - сказав Зеленський.

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