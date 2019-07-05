Кличко готовий оголосити дострокові вибори мера Києва

Про це Віталій Кличко заявив в ефірі радіостанції "НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Якщо кияни хочуть, аби їм призначали згори мера, це одна історія. Якщо ж хочуть обирати людину, яка буде відстоювати їхні інтереси, буде підзвітною і відповідальною перед громадою, – це інша історія. Тоді я буду ініціювати вибори Київського міського голови. Нехай всі, хто хоче керувати столицею, змагаються, представляють киянам свої програми, реалізують їх, і це буде справедливо", – сказав Віталій Кличко.

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Віталій Кличко переконаний, що якщо повноваження мера і глави КМДА розділять, таке рішення отримає негативну оцінку від іноземних експертів та партнерів України.

"До людей потрібно дослухатися, рахуватися з ними. Я переконаний, що помилку Януковича щодо розподілу повноважень мера та голови КМДА Президент Зеленський не буде повторювати", – сказав Віталій Кличко.

Розділити повноваження мера і глави КМДА пропонує депутат Верховної Ради від партії "Відродження", колишній "регіонал" Валерій Писаренко. В кінці травня він зареєстрував у парламенті відповідний законопроект.

"Буде голова КМДА, який буде фактично виконавчою владою в місті Києві. Більше того, ми йому надаємо можливість для виконання відповідних функцій створити районні державні адміністрації, які будуть підпорядковані голові КМДА. І буде мер, який буде займатися міською радою і виконувати свої представницькі функції", - описав Писаренко свій проект у коментарі УНІАН.