НАЗК склало протокол про корупцію керівника секретаріату ВРП Пушкаря

Про це йдеться в копії протоколу, текст якої мають Українські Новини, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, Пушкарю інкримінують правопорушення, передбачене ст. 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення - незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням нею службових або інших визначених законом повноважень.

Зокрема, Пушкар використовував інформацію з обмеженим доступом, претендуючи на посаду голови Державної судової адміністрації під час проведення відповідного конкурсу.

Таким чином, Пушкар скоїв незаконне використання у своїх інтересах інформації з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових повноважень як керівника секретаріату ВРП.

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Так, Пушкар використовував інформаційні матеріали, в яких були відповіді для перевірки кваліфікаційної вимоги "Володіння іноземною мовою" кандидатів на зайняття посад держслужби категорії "А", хоча не мав права це робити згідно із законом.

Це дало йому змогу отримати найвищу оцінку за результатами перевірки рішення завдань з володіння іноземною мовою.

В НАЗК відзначають, що Сергій Пушкар мав право подати пояснення або зауваження до протоколу, а також викласти мотиви відмови його підписувати, однак він не визнав вчинення правопорушення та заперечив проти нього. Він також зазначив у протоколі, що документ складено незаконно і звинуватив НАЗК у свавіллі.

За інформацією з НАЗК протокол буде направлено до суду найближчим часом. Якщо вина Пушкара буде доведена, то йому загрожує штраф.

Як повідомляли Українські Новини, обшуки НАБУ в приміщенні Державної судової адміністрації України її голова Зіновій Холоднюк вважає політично вмотивованим тиском на нього і помстою за відмову залишити пост у добровільному порядку.