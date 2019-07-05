Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський

"Глобальне питання, яке піднімається, - це нормальне водопостачання на Донбасі. Я знаю, що це критичне зараз питання тут. Я спілкувався з прем'єр-міністром, ми хочемо на рівні уряду і законодавчому рівні не дати можливості в принципі відключення Донбасу від води", - сказав Зеленський на представленні нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка в п'ятницю в Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави зазначив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив йому, що "поставив це питання ребром" на засіданні уряду.

Зеленський також вказав на важливість погашення заборгованості щодо зарплат шахтарям, рішення безлічі гуманітарних і соціальних питань.

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