Два будинки, кафе, 20 ділянок, - прокурори про майно Ющенка, яке хочуть заарештувати

Про це журналістам після засідання суду розповів прокурор Олександр Смітюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Два житлові будинки, кафе, близько 20 земельних ділянок, з яких приблизно в 10 підозрюваному належить право 50%", - повідомив він.
Як повідомлялося, прокурор Генеральної прокуратури України направив до суду клопотання про арешт майна, що належить експрезиденту України Віктору Ющенку.
Нагадаємо, Ющенка у справі Межигір'я підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн. Адвокат Ющенка, зі свого боку, заявив, що ці підозри: "Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість".