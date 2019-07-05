Народний депутат напав на голову сільради на Чернігівщині, - ДБР (оновлено). ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, народний обранець увірвався в приміщення селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і заподіяв голові ради тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.

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За інформацією UA: Чернігів, конфлікт стався між нардепом і кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем і головою ОТГ Сергієм Пінчуком.

На відео видно словесну перепалку між Микитасем і головою ОТГ в приміщенні селищної ради. Микитась погрожує Сергію Пінчуку в'язницею, у відповідь голова ОТГ дзвонить у поліцію. Потім між ними починається штовханина, Микитась відбирає у Пінчука мобільний телефон і кидає його об стіну.

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Як сказав у коментарі UA Чернігів Сергій Пінчук, він викликав "швидку". За словами прес-секретаря ГУНП у Чернігівській області Юлії Ковтун, поліції про цей конфлікт надійшов виклик. Поліція приїхала, встановила свідків події. Зараз чекають слідчих ДБР.