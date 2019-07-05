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05.07.19 17:07

Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак

Військовослужбовець за контрактом має отримувати не менше 20 тис. і окремо - надбавку за виконання бойових завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак

Про це в інтерв'ю "АрмияInform" заявив начальник Генштабу - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"Контрактник має отримувати не менше 20 000 гривень. Окремо - надбавка за виконання бойових завдань в районі ООС. Додам, що рівень грошового забезпечення не головний для молоді у виборі військової професії. Багатьох відштовхують від служби проблеми взаємин у військових колективах і неповне забезпечення соціальних прав, зокрема, на отримання власного житла", - заявив Хомчак.

Відповідаючи на запитання про проблеми в колективах, він підкреслив, що в разі, якщо солдат зі своїм запитом звертається не до командира, а до волонтерів чи представників громадських організацій, то це свідчить про те, що певні проблеми солдата перебувають поза полем зору командирів. Однак, за словами Хомчака, це не означає, що проблеми існують у всіх бригадах ЗС України.

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Також важливим, на його думку, є питання умов проживання військових в пунктах постійної дислокації. "Після важких і небезпечних місяців на передовій люди заслуговують на повноцінний відпочинок. Має бути затверджений командиром графік відпусток, і кожен повинен знати і планувати, коли зможе відпочити з сім'єю", - підкреслив Хомчак, додавши, що солдат і офіцер мають право на відпочинок, навіть коли в країні війна.

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