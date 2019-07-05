"Це ганебне явище", - Гриневич виступила проти репетиторства в школах

Про це Гриневич заявила в інтерв'ю виданню "Високий замок", повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр розповіла, що іноді вчителі спеціально не працюють на уроках як слід, щоб потім діти ходили до них на індивідуальні заняття.

"Це ганебне явище! Ми підготували листи Міністерства освіти і розіслали їх по школах. Це непедагогічно, і це порушення. Тобто, вчитель, який безпосередньо вчить дитину в школі, не може бути репетитором - це конфлікт інтересів", - заявила Гриневич.

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При цьому міністр вважає, що індивідуальні заняття можуть бути частиною переліку платних послуг, які надає школа.

"Школа має право надавати легальні платні освітні послуги. Серед них - індивідуальне навчання з дітьми. Це враховується як урок. З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг", - сказала глава Міносвіти.

Лілія Гриневич нагадала, що у частини дітей, які отримали дуже високі результати ЗНО, не було репетиторів. "Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини", - підсумувала міністр.