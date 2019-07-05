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05.07.19 22:01

Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві. ФОТОрепортаж

Один із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ повернувся з багатонаціональних навчань "Flaming Sword-2019", які завершилися в Литві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 01

Україну представляла тактична група спеціальних операцій SOLTG (Special Operations Land Task Group).

Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 02

Під час навчань "Flaming Sword-2019" оцінювалися здібності підрозділу з планування, проведення і забезпечення спеціальних дій за різними сценаріями відповідно до процедур і стандартів НАТО. Також одним із головних критеріїв була оцінка сумісності українського SOLTG з підрозділами SOF країн НАТО.

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Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 03

Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 04
Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 05

За результатами навчань "Flaming Sword-2019" український підрозділ успішно пройшов оцінювання за процедурами NATO EVALUATION.

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Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 06

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