Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Україну представляла тактична група спеціальних операцій SOLTG (Special Operations Land Task Group).

Під час навчань "Flaming Sword-2019" оцінювалися здібності підрозділу з планування, проведення і забезпечення спеціальних дій за різними сценаріями відповідно до процедур і стандартів НАТО. Також одним із головних критеріїв була оцінка сумісності українського SOLTG з підрозділами SOF країн НАТО.

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За результатами навчань "Flaming Sword-2019" український підрозділ успішно пройшов оцінювання за процедурами NATO EVALUATION.

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