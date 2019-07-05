Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Україну представляла тактична група спеціальних операцій SOLTG (Special Operations Land Task Group).
Під час навчань "Flaming Sword-2019" оцінювалися здібності підрозділу з планування, проведення і забезпечення спеціальних дій за різними сценаріями відповідно до процедур і стандартів НАТО. Також одним із головних критеріїв була оцінка сумісності українського SOLTG з підрозділами SOF країн НАТО.
За результатами навчань "Flaming Sword-2019" український підрозділ успішно пройшов оцінювання за процедурами NATO EVALUATION.