"Коледжі і технікуми готуватимуть професійних молодших бакалаврів", - президент підписав закон про передвищу освіту

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Міністерство освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон "Про фахову передвищу освіту" підписаний президентом! А це значить, що вже з 2020 року коледжі та технікуми готуватимуть фахових молодших бакалаврів - це буде рівень фахової передвищої освіти; освіта дорослих стане більш гнучкою - людина зможе отримати кілька фахових освіт за бюджетні кошти впродовж життя; заклади отримають нову систему державного фінансування; студенти зможуть вільно обирати форму навчання, зокрема, буде більше можливостей для дуальної освіти", - йдеться в повідомленні.

Загалом закон передбачає такі зміни:

- запроваджуються елементи корпоративного управління закладами, що сприятиме врегулюванню конфлікту інтересів. При закладі діятиме Наглядова рада, яка працюватиме над стратегічним розвитком закладу, шукатиме додаткові джерела фінансування, зможе впливати на керівництво в разі суттєвих проблем у діяльності;

- обрання керівника передбачатиме рейтингове голосування колективу. Крім того, строк перебування на посаді буде обмеженим;

- заклади готуватимуть фахових молодших бакалаврів, а за наявності ліцензії здійснюватимуть підготовку за коротким циклом вищої освіти або першим (бакалаврським) рівнем;

- нова система державного фінансування: субвенція з держбюджету покриватиме здобуття повної загальної середньої освіти, а також підготовку за спеціальностями, яким надається особлива підтримка;

- не встановлюються обмеження щодо віку студентів, кількості попередньо здобутих дипломів за бюджетний кошт;

- можливість формувати індивідуальні освітні траєкторії та надавати вибір форми освіти (мережева, дуальна, навчання на виробництві тощо).

Нагадуємо, закон "Про професійну передвищу освіту" Верховна Рада ухвалила 6 червня. Закон набирає сили через місяць з дня його опублікування. Над проектом закону працювала широка робоча група, до якої увійшли представники всіх зацікавлених сторін за активної участі народних депутатів та представників міністерства.