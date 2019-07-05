"Кількість бойових частин не зменшиться", - Хомчак спростував інформацію про скорочення війська

Про це він заявив в інтерв'ю інформаційному агентству Міноборони "Армия inform", повідомляє Цензор.НЕТ. За словами Хомчака, в окремих військових частинах дуже роздутий штат.

"Чому в окремих військових частинах суттєвий некомплект при тому, що чисельність армії майже досягає визначеної законом? Підкажу: штати роздули. А, як відомо, порожні клітинки, ваканти не воюють. Тому я віддав вказівку про проведення належних розрахунків з упорядкування штатної чисельності Збройних сил. Зрозуміло, не знижуючи боєздатності і з урахуванням залучення при необхідності оперативного резерву до складу цих частин", - пояснив Хомчак.

Начальник Генштабу стверджує, що наступного дня після того, як він поставив завдання провести такі розрахунки, "піднявся галас".

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"Критику моїх заяв про наміри активно реформувати Генштаб, систему управління, забезпечення військами і т.п. оцінюю як вплив ворожої пропаганди для дискредитації нової влади і призначених президентом Зеленським чиновників... Не поспішайте з висновками, не підігравайте ворогові", - закликав Хомчак .

Також Хомчак заявив, що найближчим часом у ЗСУ не планують відмовлятися від військового призову на користь повністю контрактної служби.

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"Звичайно, краще мати повністю контрактну, належним чином забезпечену армію. Таке військо має вагомі переваги. Але в тому випадку, коли ефективно працює система підготовки резерву в державі, яка має працювати без збоїв на будь-якому з етапів, починаючи з середньої школи. Прикладів у світі чимало. Вивчаємо прийнятні для нас. Однак найближчим часом ми не відмовимося від нинішньої змішаної системи комплектування армії", - підкреслив Хомчак.