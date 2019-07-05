"Кількість бойових частин не зменшиться", - Хомчак спростував інформацію про скорочення війська

Про це він заявив в інтерв'ю інформаційному агентству Міноборони "Армия inform", повідомляє Цензор.НЕТ. За словами Хомчака, в окремих військових частинах дуже роздутий штат.
"Чому в окремих військових частинах суттєвий некомплект при тому, що чисельність армії майже досягає визначеної законом? Підкажу: штати роздули. А, як відомо, порожні клітинки, ваканти не воюють. Тому я віддав вказівку про проведення належних розрахунків з упорядкування штатної чисельності Збройних сил. Зрозуміло, не знижуючи боєздатності і з урахуванням залучення при необхідності оперативного резерву до складу цих частин", - пояснив Хомчак.
Начальник Генштабу стверджує, що наступного дня після того, як він поставив завдання провести такі розрахунки, "піднявся галас".
"Критику моїх заяв про наміри активно реформувати Генштаб, систему управління, забезпечення військами і т.п. оцінюю як вплив ворожої пропаганди для дискредитації нової влади і призначених президентом Зеленським чиновників... Не поспішайте з висновками, не підігравайте ворогові", - закликав Хомчак .
Також Хомчак заявив, що найближчим часом у ЗСУ не планують відмовлятися від військового призову на користь повністю контрактної служби.
"Звичайно, краще мати повністю контрактну, належним чином забезпечену армію. Таке військо має вагомі переваги. Але в тому випадку, коли ефективно працює система підготовки резерву в державі, яка має працювати без збоїв на будь-якому з етапів, починаючи з середньої школи. Прикладів у світі чимало. Вивчаємо прийнятні для нас. Однак найближчим часом ми не відмовимося від нинішньої змішаної системи комплектування армії", - підкреслив Хомчак.